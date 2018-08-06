Мобильное приложение для Таролога

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок263 просмотра

Разработать простое мобильное приложение которое будет содержать информацию и иметь связи клиента и заказчика через чат.

7 лет назад
AmviSoft
Алексей 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров