Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. ...
Android разработчик
Для доработки мобильного приложения нужен Android разработчик.
Выбранный исполнитель
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