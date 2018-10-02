Android разработчик

К сожалению не сработались, т.к. я ценю своё время и мне не очень комфортно по 3-5 дней ждать ответы заказчика на возникающие в ходе работ вопросы, без которых невозможно продолжить работу. Конкретно про Данилу ничего плохого сказать не могу, и я уверен, что это моя ошибка выбора проекта с т.н. посредником. Будьте бдительны при работе в таких проектах, всем добра!