Android разработчик

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Завершен3 заявки200 просмотров

Для доработки мобильного приложения нужен Android разработчик.

Android
7 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Allockye
Алексей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$800
15 дней
К сожалению Алексей "начал за здравие, закончил за упокой"...Слился в момент дедлайна, передал все наработки, в которых кроме как бокового меню сделано ничего не было, за три недели... Решать Вам, при выборе данного исполнителя
К сожалению не сработались, т.к. я ценю своё время и мне не очень комфортно по 3-5 дней ждать ответы заказчика на возникающие в ходе работ вопросы, без которых невозможно продолжить работу. Конкретно про Данилу ничего плохого сказать не могу, и я уверен, что это моя ошибка выбора проекта с т.н. посредником. Будьте бдительны при работе в таких проектах, всем добра!

Заявки фрилансеров

Allockye
Алексей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад