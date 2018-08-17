API для приложения

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Завершен2 заявки219 просмотров

Имеется приложение в play market, не мое. Это мессенджер. Апи у него нет.  Нужно реализовать подобие апи для него, чтобы можно было внедрить этот код на сайт и с сайта отправлять сообщения в этот мессенджер.

7 лет назад
danilin100
Егор 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
4 дня
Рекомендую, как ответственного исполнителя. Арадам настоящий мастер своего дела, код простой и понятный. Однозначно +
Отличный работодатель. Задача сформулирована четко. Быстрая оплата. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

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Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад