Ниже Вы найдете краткое описание проекта. В дальнейшем, будет предоставлено детальное ТЗ. Пожалуйста уточняйте стоимость и сроки. Заранее спасибо. Краткое описание: Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native, ...
API для приложения
Имеется приложение в play market, не мое. Это мессенджер. Апи у него нет. Нужно реализовать подобие апи для него, чтобы можно было внедрить этот код на сайт и с сайта отправлять сообщения в этот мессенджер.
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