Разработчик Андроид

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Срочно нужен профессионал разработчик Андроид, который разберется в чужом коде и дособерет приложение.;Приложение собрано на половину. Нужно довести до ума дизайн и дописать код. Бэкэнд готов! Имеется своя команда - Бэкэнд, Фронтенд, IOS, Дизайнер.;Ищем ответственного профессионала в команду!

AndroidiOS
7 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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