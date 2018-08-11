Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. ...
Необходима доработка простого мобильного приложения
Есть простое кроссплатформенное мобильное приложение.
Приложение вызывает url с параметрами. При первом запуске спрашивает параметр ( промо код ) и запоминает его, что бы не спрашивать при последующих запусках.
Нужно взять по промо коду с сайта лого приложения, передать параметром в url новый параметр – расположение пользователя и прочее.
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