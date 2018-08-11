Необходима доработка простого мобильного приложения

Есть простое кроссплатформенное мобильное приложение.

Приложение вызывает url с параметрами. При первом запуске спрашивает параметр ( промо код ) и запоминает его, что бы не спрашивать при последующих запусках.

Нужно взять по промо коду с сайта лого приложения, передать параметром в url новый параметр – расположение пользователя и прочее.