Необходима доработка простого мобильного приложения

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Есть простое кроссплатформенное мобильное приложение.

Приложение вызывает url с параметрами. При первом запуске спрашивает параметр ( промо код ) и запоминает его, что бы не спрашивать при последующих запусках. 

Нужно взять по промо коду с сайта лого приложения, передать параметром в url новый параметр – расположение пользователя и прочее. 

7 лет назад
vladislav_tatar
Владислав 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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