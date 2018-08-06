Добавить функцию в Android-приложение

Есть Android-приложение для сканирования и обработки штрих-кодов (исходные коды здесь: https://drive.google.com/open?id=1sOPAVGUhLwE6JWawHiMXddIfAuC_qR7D) которое взаимодействует с сервером доступа посредством xml-протокола. Описание протокола здесь: https://docs.google.com/document/d/1UpLZa-a83WkzzsChih8FuQX8PVNlCnIPycjaQk_M5g0/edit

В сервер доступа добавлен новый запрос GET /ticketstat

В ответе возвращается данные о проданных и отсканированых билетах на заданный сеанс.

Пример запроса: http://109.86.88.230:50222/ticketstat?device-id=12345&showtime-id=127976

Задача:

При выборе определенного сеанса, отображать полученную статистику о билетах на экран контроля билетов (как на приложенном скриншоте) Продано, проверено, осталось.

Также можно посмотреть откомпилированное нынешнее рабочее приложение.

http://ex.salesoft.com.ua/update/STscannerandroid.apk

В конфигурации сервера доступа указать адрес 109.86.88.230:50222

Предложите цену.

Спасибо!