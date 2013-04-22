Нужен высококвалифицированный верстальщик, который имеет значительный опыт работы с адаптивной кроссбраузерной версткой. Задача: Доработать адаптивную верстку на сайте https://bilet.vkino.com.ua для нормального отображения контента в мобильных браузерах. ...
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем действительно хорошего специалиста с реально большим опытом оптимизации сайтов под высокую нагрузку. Задача: Построение правильного кэширования сайта посредством REDIS и nginx. Наш сайт: vkino.com.ua Проблема: Сайт не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт меняет домен с domainame.ua на domainame.com.ua Нужна консультация и настройка поисковых сервисов для сохранения трафика и позиций в выдаче.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: добавить работу с дисконтными картами для адаптации приложения Линия кино (бранч kino-line-master-3) Исходный код приложения: https://drive.google.com/open?id=1QQjiHuWkkzeQaJf15w84U3GCPmZajs5r Документация по АПИ Вкино https://docs.google.com/document/d/1Ff4KJMqS6Z8Jx0qax0D3-F_ZGx0wDOY7fePQZmH8BWw/edit Суть: 1.На экране Оформления заказа добавить ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Крупнейший сервис по продаже билетов онлайн в кинотеатры Украины Вкино (vkino.ua) ищет outsource-разработчика для создания, поддержки и развития приложения на платформе iOS на долгосрочной основе. Задача: создать новое приложение Вкино 2.0, поддерживать ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приложение vkino для iOS https://apps.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru Текущая задача: добавить работу с дисконтными картами. 1.На экране Оформления заказа добавить поле ввода номера дисконтной карты, затем передавать полученный номер в запрос ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! У нас есть новые прототипы мобильного приложения (как бы и для iOS и для Android единые): https://projects.invisionapp.com/share/UQN6MZMZTJ4#/screens/275936368 Также имеется дизайн не имеющий отношения к этим прототипам (уже ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Что делаем: меняем блок выбора мест в зале. Для чего: Вводим новые длинные названия рядов, такие как "ряд дополнительный", "ложа балкона правая". Задача: теми же средствами и в том ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Все было у нас хорошо, пока были просто Ряды и Места. Посмотреть в действии можно тут: https://vkino.ua/ru/kiev#widget-query=/showtime/?theater=rossia&showtime=133829&agent=vkino&lang=ru Однако, потом появились вместо рядов такие ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
В приложение Вкино https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru на билет добавить технологию демонстрации фильма. Приложение для отображения билета использует запрос к API GET /tickets-by-account и формирует содержимое билетов (приложена картинка с учетом того, что надо добавить). Сейчас билето отображается без ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть Android-приложение для сканирования и обработки штрих-кодов (исходные коды здесь: https://drive.google.com/open?id=1sOPAVGUhLwE6JWawHiMXddIfAuC_qR7D) которое взаимодействует с сервером доступа посредством xml-протокола. Описание протокола здесь: https://docs.google.com/document/d/1UpLZa-a83WkzzsChih8FuQX8PVNlCnIPycjaQk_M5g0/edit В сервер доступа добавлен новый запрос GET /ticketstat В ответе возвращается ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен разработчик который бы поддерживал и развивал текущий сайт на постоянной основе. В качестве (оплачиваемого) тестового задания нужно сделать фильтр технологий (форматов) сеансов с возможностью мултивыбора (сейчас можно выбрать только одну технологию, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Сверстать таким образом, чтобы скрипты и стили были в одном html-файле 2. Скрипт должен помечать сеансы которые уже старее чем текущее время как прошедшие, т.е. отображать их бледно серым стилем. Т.е. смотреть на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
В едином стиле нарисовать: 1. Иконку для приложения 2. Значки для размещения на кнопках приложения Приложение под windows Называется SaleTicket - автоматизация продажи билетов в кино, театр, цирк, футбол, каток, ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1800
Мы, всеукраинский сервис продажи билетов в кинотеатры Украины vkino.com.ua находимся в стадии смены дизайна. У нас есть новый дизайн и верстка, последняя версия которой доступна здесь: https://www.dropbox.com/sh/k48tuyt2utvl0zg/AADj7zVn4CfZEx8alxv8tEcCa?dl=0 Нужно реализовать программную часть сайта ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1800
Мы, всеукраинский сервис продажи билетов в кинотеатры Украины vkino.com.ua находимся в стадии смены дизайна. У нас есть новый дизайн и верстка, последняя версия которой доступна здесь: http://vkino.com.ua/v2/SiteDesign/ Нужно реализовать программную часть ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Настройка google analytics, нужны ответы на вопросы: - создание специализированных отчетов по поведению посетителей, например, какую платежную систему при покупке выбирают чаще, при этом, как заканчивается процесс покупки в том или ином случае, т.е. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Верстка в соответствие с требованиями: http://habrahabr.ru/post/60420/ и рекомендациями http://habrahabr.ru/post/180013/HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Есть уже готовое приложение, рабочее на iOS приложение Vkino Такое же как и уже выложенное https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru&ls=1&mt=8 Однако, есть проблемы: - работа с данными (не все кешируется, не всегда отображается, не ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Виджет Комментарии будет использоваться на сайте vkino.com.ua и других кинотеатральных сайтах для оставления отзывов о фильмах. Обращаю ваше внимание, что проект требует реализации его на принципах ООП с использованием Zend-фреймворка и высоким качеством ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад