FOG

Олег Фокша FOG

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
4 года назад
Построение правильного кэширования сайта посредством REDIS и nginx.
MySQLNginxPHPRedisYii
Интересный проект, интересные задачи. Точная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Антон - квалифицированный и ответственный разработчик. Продолжаем дальше сотрудничать по разным задачам.
Ответный отзыв
dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Поддержка и развитие сайта на yii
GitHTMLJavaScriptMySQLNginxPHPRedisYii
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Сделал все хорошо без лишних вопросов. Все корректировки в результате выполнения работы были выполнены. Будем сотрудничать дальше.
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DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Подверстать html c javascript - Расписание сеансов кинотеатра
HTMLJavaScript
Очень рад что выполнял этот проект. Задача оказалась очень интересной. Постоянная связь, и все хорошо с оплатой. Однозначно рекомендую!
Очень быстро и хорошо все сделал. Понял суть задачи слету, не надо было сто раз объяснять.
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TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка html-шаблона письма для e-mail рассылки
HTML
Все было супер! Заказчик открыт для диалога, оперативная связь, своевременная оплата.
Сделал вдумчиво, качественно и в срок. Спасибо.
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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн моб. версии сайта + дизайн моб. приложения
AndroidiOS
Очень приятный, умный, понимающий заказчик. Прислушивается к мнению дизайнера. Своевременная РАЗУМНАЯ оплата. Если хочет что то добавить или поправить - сразу же доплачивает. В общем серьезный человек. Всегда приятно с такими как Олег работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ожидания оправданны, хорошее понимание дизайнером сути поставленной задачи. Проект выполнен профессионально, результаты представлены в соответствие в guideline разработчиков платформ. Действительно было приятно сотрудничать. Надеюсь продолжать сотрудничество по другим проектам в дальнейшем.
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