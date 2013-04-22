Всем привет! Все было у нас хорошо, пока были просто Ряды и Места. Посмотреть в действии можно тут: https://vkino.ua/ru/kiev#widget-query=/showtime/?theater=rossia&showtime=133829&agent=vkino&lang=ru Однако, потом появились вместо рядов такие ...