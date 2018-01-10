DimaGashko

Дмитрий Гашко DimaGashko

 
25 летУкраина/Вознесенск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
JavaScript разработчик

Финалист Всеукраинского чемпионата по веб-разработке DevChallenge 10 (2016 год, 4 место). 

Номинация - JavaScript в категории standart (junior-to-middle - middle).

Список финалистов

Разрабатываю скрипты/приложения на JavaScript 

Использую технологии: 

– чистый JS (VanillaJs) 

– jQuery 

– html5/jade(pug) 

– css3(scss/sass) 

– gulp 

 – и др. 

Skype: dimagashko 

VK: vk.com/dima_gashko 

Оплата: webmoney либо ПриватБанк 

Пишите – всегда рад сотрудничать 

JavascriptHTMLjQuerySCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
customer-lance
Штерн 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Доработка скрипа JS для загрузки файлов
Всё хорошо, спасибо.
Отличный заказчик. Всегда понятно описывает задачу, постоянно на связи и оплата сразу. Рекомендую.
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customer-lance
Штерн 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Доработка формы выбора файла (js)
Ну, вобщем-то, пока я расписывал подробно, что конкретно нужно, Дмитрий уже прислал готовый скрипт на проверку) Однозначно рекомендую, спасибо за оперативность.
Сотрудничали как-то в прошлом году в подобном проекте. Отличный заказчик. Хорошее описание задачи, моментальная оплата. Буду рад посотрудничать еще как-то. Рекомендую!
Ответный отзыв
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Скрипт конструктора визиток
Дмитрий виртуозно владеет JS и умеет делать интересные проекты, которыми удобно пользоваться. Сроки соблюдает, мелкие доработки выполняет почти мгновенно. Доволен сотрудничеством и уверен, еще поработаем.
Задача была интересной. Описание задачи отличное. Оплата тоже своевременно. В общем со стороны заказчика было предоставлено абсолютно все что нужно для работы и даже значительно больше. Очень хороший заказчик! Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
FOG
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Подверстать html c javascript - Расписание сеансов кинотеатра
Очень быстро и хорошо все сделал. Понял суть задачи слету, не надо было сто раз объяснять.
Очень рад что выполнял этот проект. Задача оказалась очень интересной. Постоянная связь, и все хорошо с оплатой. Однозначно рекомендую!
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sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Сделать простые цифровые часы на javascript (доработка темы wordpress)
Все пожелания учтены, сделано быстро, качественно. Благодарю за работу!
Все очень оперативно. Задача поставлена четко, было предоставлено все что нужно для работы. Оплата сразу. Был рад сотрудничать. Рекомендую!
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