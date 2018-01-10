Дмитрий Гашко DimaGashkoDimaGashko
25 летУкраина/Вознесенск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
JavaScript разработчик
Финалист Всеукраинского чемпионата по веб-разработке DevChallenge 10 (2016 год, 4 место).
Номинация - JavaScript в категории standart (junior-to-middle - middle).
Разрабатываю скрипты/приложения на JavaScript
Использую технологии:
– чистый JS (VanillaJs)
– jQuery
– html5/jade(pug)
– css3(scss/sass)
– gulp
– и др.
Skype: dimagashko
Оплата: webmoney либо ПриватБанк
Пишите – всегда рад сотрудничать
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Hunter - 2d игра в стиле minecraft934 просмотра
- Анимированный фон на canvas (vanillaJs)408 просмотров
- Игра 2048257 просмотров
- Конструктор принтов на товаров279 просмотров
- GameOfLife - игра в жизнь (эволюция)201 просмотр
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
5 лет назад
Всё хорошо, спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда понятно описывает задачу, постоянно на связи и оплата сразу. Рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
Ну, вобщем-то, пока я расписывал подробно, что конкретно нужно, Дмитрий уже прислал готовый скрипт на проверку) Однозначно рекомендую, спасибо за оперативность.
Ответный отзыв
Сотрудничали как-то в прошлом году в подобном проекте. Отличный заказчик. Хорошее описание задачи, моментальная оплата. Буду рад посотрудничать еще как-то. Рекомендую!
$55
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий виртуозно владеет JS и умеет делать интересные проекты, которыми удобно пользоваться. Сроки соблюдает, мелкие доработки выполняет почти мгновенно. Доволен сотрудничеством и уверен, еще поработаем.
Ответный отзыв
Задача была интересной. Описание задачи отличное. Оплата тоже своевременно. В общем со стороны заказчика было предоставлено абсолютно все что нужно для работы и даже значительно больше. Очень хороший заказчик! Однозначно рекомендую.
$50
10 баллов
6 лет назад
Очень быстро и хорошо все сделал. Понял суть задачи слету, не надо было сто раз объяснять.
Ответный отзыв
Очень рад что выполнял этот проект. Задача оказалась очень интересной. Постоянная связь, и все хорошо с оплатой. Однозначно рекомендую!
$6
10 баллов
6 лет назад
Все пожелания учтены, сделано быстро, качественно. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Все очень оперативно. Задача поставлена четко, было предоставлено все что нужно для работы. Оплата сразу. Был рад сотрудничать. Рекомендую!