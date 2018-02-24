Скрипт конструктора визиток

Веб-программированиеЗавершен7 заявок288 просмотров
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Требуется разработка скрипта конструктора визиток наподобие этому. Каждый шаблон должен содержать фоновое изображение, опциональные изображения (например, типовой логотип), а также набор закрепленных текстовых полей.

Минимальный функционал:

  • добавление объектов (надписей, изображений) и управление ими (изменение, перемещение, удаление)
  • возможность загрузки и вставки своих изображений
  • редактирование и форматирование текстов (шрифт, цвет, размер)
  • управление закрепленными полями (имя, должность, компания, адрес, телефон, эл. почта, веб-сайт)
  • управление лицевой и оборотной стороной визитки
  • предпросмотр визитки
Конструктор будет встраиваться в текущий сайт на PHP. Результатом работы конструктора должны быть заполненные поля, включая поле идентификатора выбранного шаблона, а также предпросмотр визитки.
6 лет назад
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$55
7 дней
Дмитрий виртуозно владеет JS и умеет делать интересные проекты, которыми удобно пользоваться. Сроки соблюдает, мелкие доработки выполняет почти мгновенно. Доволен сотрудничеством и уверен, еще поработаем.
Задача была интересной. Описание задачи отличное. Оплата тоже своевременно. В общем со стороны заказчика было предоставлено абсолютно все что нужно для работы и даже значительно больше. Очень хороший заказчик! Однозначно рекомендую.