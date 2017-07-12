Импорт товаров в CMS из xml

Веб-программированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
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Добрый день! Требуется написать скрипт импорта и обновления товарных предложения для CMS Diafan.

Импорт осуществляется из набора файлов xml.

6 лет назад
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
denisovv
Виталий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$90
4 дня
Виталий отличный специалист в своем деле. Работа выполнена на высшем уровне, а с Виталием будем сотрудничать снова и снова.
Успешно завершили проект. Рад сотрудничеству