Программист

Чтобы искал большее кол-во товаров. Например ссейчас если забить слово, он не показывает повторные названия и не показывает все товары по названию, показывает как то определенное кол-во.
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Программирование
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