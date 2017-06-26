Программист

Нужно настроить web приложение по инструкции: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fpost%2F277765%2F]habrahabr.ru/post/277765/[/url] То есть нужно выполнить только Шаг 1 ("Получение UDID iOS-устройства пользователя"). Я зарегистрировал аккаунт на Azure, загрузил приложение. Но застрял в самом начале – не знаю как настроить "Получение и обработку XML-файла ...