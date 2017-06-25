Нужно настроить web приложение по инструкции: habrahabr.ru/post/277765/

То есть нужно выполнить только Шаг 1 ("Получение UDID iOS-устройства пользователя").

Я зарегистрировал аккаунт на Azure, загрузил приложение.

Но застрял в самом начале – не знаю как настроить "Получение и обработку XML-файла от iOS-устройства через API-контроллер"

Задача: настроить приложение, чтобы в итоге я мог получить UDID iOS-устройства.

Если у Вас iOS-девайса нет – потестим с моего.