Новая задача. Вкратце: [list=1][*]Изменились условия импорта.[*]Добавлены новые поля.[*]Вместо одной картинки нужно загржать список урлов на картинки, разделенные запятыми.[*]Добавление категорий (если возможно создание новых)[/list] Задача и примеры в аттаче. Чтобы было легче понимать о чем речь, оставляю ниже описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить web приложение по инструкции: habrahabr.ru/post/277765/
То есть нужно выполнить только Шаг 1 ("Получение UDID iOS-устройства пользователя").
Я зарегистрировал аккаунт на Azure, загрузил приложение.
Но застрял в самом начале – не знаю как настроить "Получение и обработку XML-файла от iOS-устройства через API-контроллер"
Задача: настроить приложение, чтобы в итоге я мог получить UDID iOS-устройства.
Если у Вас iOS-девайса нет – потестим с моего.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать сайт-страничку для проведения онлайн платежей. Дизайн прикладываю, необходимо сделать сайт и привязать к нему платежи webpayЗакрыт6 лет назад
Скопировали лендинг теперь нужно настроить форму заказа,чтобы письма приходили на мой емейл. Сайт http://my-spinner.in.ua/ Предлагайте цену и срокиВеб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт - http://gameknb.pro/ Нам нужен толковый специалист который сможет до вести все до ума под ключ Знание PHP5 Laravel + Angular + Node.JS обязательно. Компаниям не писатьВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Создать сайт объявлений ,на внешний вид www.trivago.ru, нопо функционалу все намного проще,в тех.задании небольшое описание того что нужно.Закрыт6 лет назад
Необходимо внести правки на сайте, добавить новые объекты на карте. Сайт разработан на модх в связке с yiiЗакрыт6 лет назад
купил сайт http://be-all.club/ в програмировании не понимаю. нужна помощь. полно глюков. вот пару примеров (это далеко не всё) 1, новые анкеты не попадают в раздел новые лица. 2, Топ 100 девушки на первое место поднята просто последняя зарегистрированная 3, закладка заработать (хорошая идея)но нужно чтоб ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа отчасти с АPI Facebook Объем базы итоговой базы будет большой, потому предпочтение решениям отличным от MySQL (обсуждаемо) ВНИМАНИЕ. ТОЛЬКО 2 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ Либо по итогам работы, либо по готовности 50% проекта будет предоплата. Других вариантов нет!!! Сроки 2-3 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо, чтоб заявки с формы заказа сайта падали в МойСклад. Сайт обычный html - http://sumki.publicmafia.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо спарсить все контактные данные исполнителей с 10 топовых буксов типа seosprint и потом по возможности сделать по ним рассылку. Ребятам, которые думают делать это в ручном режиме не беспокоить, там базы по несколько сотен тысяч ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад