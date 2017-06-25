Нужно настроить web приложение

$15
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Нужно настроить web приложение по инструкции: habrahabr.ru/post/277765/ 

То есть нужно выполнить только Шаг 1 ("Получение UDID iOS-устройства пользователя"). 

Я зарегистрировал аккаунт на Azure, загрузил приложение. 

Но застрял в самом начале – не знаю как настроить "Получение и обработку XML-файла от iOS-устройства через API-контроллер" 

Задача: настроить приложение, чтобы в итоге я мог получить UDID iOS-устройства. 

Если у Вас iOS-девайса нет – потестим с моего.

6 лет назад
nixter
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад