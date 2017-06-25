База данных с парсингом, админкой и клиентской частью

Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа отчасти с АPI Facebook

Объем базы итоговой базы будет большой, потому предпочтение решениям отличным от MySQL (обсуждаемо)

ВНИМАНИЕ. ТОЛЬКО 2 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ

Либо по итогам работы, либо по готовности 50% проекта будет предоплата. Других вариантов нет!!!

Сроки 2-3 недели.

Обсудить можно в скайпе.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество.

6 лет назад
iskrakovrov
Виктор 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад