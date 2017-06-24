Cоздать, подключить базу данных для поиска на сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Для уже созданного сайта необходимо создать базу данных c морфологическим поиском под Mysql и подключить её. Оплата только веб-мани. Срок 2 дня. 

Сайт:   europe-test.of.by

6 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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