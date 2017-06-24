Требуется совместить [url=https://www.limesurvey.org/stable-release]https://www.limesurvey.org/stable-release[/url] с отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет - выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: возможность ...
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Нужен плaгин для хpoмa , для aвтомaтизации на cайтe .
Пoдробнoсти в личку. Или пeрeдeлaть имеющийся плагин c eгo поддepжкoй в дaльнейшeм .
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