Сайт с проведением онлайн платежей (должен работать с webpay.by)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки102 просмотра
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Создать сайт-страничку для проведения онлайн платежей. Дизайн прикладываю, необходимо сделать сайт и привязать к нему платежи webpay

6 лет назад
guest_14984046436095
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад