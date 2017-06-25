Импорт новостей в DLE из txt файла

Работа отчасти с АPI Facebook Объем базы итоговой базы будет большой, потому предпочтение решениям отличным от MySQL (обсуждаемо) ВНИМАНИЕ. ТОЛЬКО 2 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ Либо по итогам работы, либо по готовности 50% проекта будет предоплата. Других вариантов нет!!! Сроки 2-3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новая задача. Вкратце:
- Изменились условия импорта.
- Добавлены новые поля.
- Вместо одной картинки нужно загржать список урлов на картинки, разделенные запятыми.
- Добавление категорий (если возможно создание новых)
Чтобы было легче понимать о чем речь, оставляю ниже описание старой, скрипт лежит так же в аттаче.
Его и требуется переписать по новым условиям.
"Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла.
Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче)
Для заполнения таблицы dle_post используем:
ID - создаем исходя из последнего существующего в DLE
autor - указывается в скрипте имя пользователя
date - сегодня, хотя вообще без разницы
title - из текстового файла (поле 1)
alt_name - из текстового файла (поле 2)
xfields - idvideo|123456 (123456 - значение из файла поле 3)
category - указывается в конфиге (см дополн задачи)
Дополнительные задачи:
- В текстовом файле есть ссылка на изображение (поле 4). Ее нужно загрузить в публикацию, с ресайзом, как задано в настройках DLE. Загрузив, добавить в картинку в краткое поле поста.
- А так же надо добавить количество добавленных постов пользователю с ID 1 в таблицу dle_users в поле news_num. Добавить к уже имеющемуся там значению.
- Указать в конфиге скрипта ID категории в дле к которой будут привязаны все импортируемые посты из файла.
PS. dle и текстовый файл - все имеет UTF-8 кодировку."
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