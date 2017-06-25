Импорт новостей в DLE из txt файла

Новая задача. Вкратце:

Изменились условия импорта.

Добавлены новые поля.

Вместо одной картинки нужно загржать список урлов на картинки, разделенные запятыми.

Добавление категорий (если возможно создание новых)

Задача и примеры в аттаче.

Чтобы было легче понимать о чем речь, оставляю ниже описание старой, скрипт лежит так же в аттаче.

Его и требуется переписать по новым условиям.

"Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла.

Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче)

Для заполнения таблицы dle_post используем:

ID - создаем исходя из последнего существующего в DLE

autor - указывается в скрипте имя пользователя

date - сегодня, хотя вообще без разницы

title - из текстового файла (поле 1)

alt_name - из текстового файла (поле 2)

xfields - idvideo|123456 (123456 - значение из файла поле 3)

category - указывается в конфиге (см дополн задачи)

Дополнительные задачи:

В текстовом файле есть ссылка на изображение (поле 4). Ее нужно загрузить в публикацию, с ресайзом, как задано в настройках DLE. Загрузив, добавить в картинку в краткое поле поста.

А так же надо добавить количество добавленных постов пользователю с ID 1 в таблицу dle_users в поле news_num. Добавить к уже имеющемуся там значению.

Указать в конфиге скрипта ID категории в дле к которой будут привязаны все импортируемые посты из файла.

PS. dle и текстовый файл - все имеет UTF-8 кодировку.