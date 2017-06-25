Импорт новостей в DLE из txt файла

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки373 просмотра
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Новая задача. Вкратце:

  • Изменились условия импорта.
  • Добавлены новые поля.
  • Вместо одной картинки нужно загржать список урлов на картинки, разделенные запятыми.
  • Добавление категорий (если возможно создание новых)
Задача и примеры в аттаче. 

Чтобы было легче понимать о чем речь, оставляю ниже описание старой, скрипт лежит так же в аттаче.

Его и требуется переписать по новым условиям.

"Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла.

Разделителями полей и строк могут быть любые символы.  (см. скрин в аттаче)

Для заполнения таблицы dle_post используем:

ID - создаем исходя из последнего существующего в DLE

autor - указывается в скрипте имя пользователя

date - сегодня, хотя вообще без разницы

title - из текстового файла (поле 1)

alt_name - из текстового файла (поле 2)

xfields - idvideo|123456 (123456 - значение из файла поле 3)

category - указывается в конфиге (см дополн задачи)

Дополнительные задачи:

  • В текстовом файле есть ссылка на изображение (поле 4).  Ее нужно загрузить в публикацию, с ресайзом, как задано в настройках DLE. Загрузив, добавить в картинку в краткое поле поста.
  • А так же надо добавить количество добавленных постов пользователю с ID 1 в таблицу dle_users в поле news_num.  Добавить к уже имеющемуся там значению.
  • Указать  в конфиге скрипта ID категории в дле к которой будут привязаны все импортируемые посты из файла.

PS. dle и текстовый файл - все имеет UTF-8 кодировку.

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6 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад