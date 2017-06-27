Внести условие в php код.

Веб-программированиеЗавершен8 заявок141 просмотр
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Есть скрипт, который тянет фото с инстаграма, сохраняя их в папку.  Необходимо прописать условие, чтобы после удаления фото из папки - оно не перезагружалось вновь при следующем исполнении скрипта.

PHP
6 лет назад
bantell
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LSD_Soft
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель! Сроки не тянул, бюджет назначил символический, более чем адекватный. Лишних вопросов не задавал - сказал сделаю и через пару часов прислал готовый проект. В общем, минимум слов - максимум результата. Кто ценит таких, рекомендую! Александр, спасибо Вам большое)
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