Корректировка кода слайдера

Требуется специалист для реализации сервера Rest API. Предпочтительно использование готового фреймворка, например Django REST API.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице сайта (Битрикс, старт) слайдер работает некорректно. Нужно подкорректировать его код.
Просьба обращаться тем, кто знаком со структурой CMS и предполагает, где можно найти код слайдера (https://prnt.sc/fnxpj0)
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