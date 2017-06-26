Корректировка кода слайдера

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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На странице сайта (Битрикс, старт) слайдер работает некорректно. Нужно подкорректировать его код.

Просьба обращаться тем, кто знаком со структурой CMS и предполагает, где можно найти код слайдера (https://prnt.sc/fnxpj0)

6 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад