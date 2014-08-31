customer-lance

Добрый день. Во вложении кусок html — список товаров с кнопкой купить, которая добавляет в корзину товар нажатием на В корзину Нужна подсветка нажатой кнопки после клика (после перезагрузки страницы ее стиль и так изменится, нужно ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
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Исправление ошибок с копированием строк и возможность очистки input от выбранного файлаЗавершен5 лет назад
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Имеется скрипт заменяющий стандартный input выбора файла (при выборе файла показывает превьюшку выбранной картинки и размер файла). Работает отлично только в 1м экземпляре на странице. На сайте он вставлен в строку таблицы, в которую динамически ...Завершен5 лет назад
Имеется простенький самописный движок на php+xslt (с десяток php файлов). Сейчас работает на php 5.3. В самом простом виде реализован memcache (есть некоторые ошибки, но вывод отключен и как-то работает) При включении PHP7 естественно всё отваливается из-за ...Завершен6 лет назад
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Имеется форма, аналогичная данной: https://1dsp.ru/forma-na-raspil Есть возможность добавить неограниченное количество строк с посл. сохранением заказа в mysql (php) Что нужно доработать: 1) исключить сброс набранных данных при перезагрузке страницы, например писать в сессию при помощи JS "на лету" ...Завершен6 лет назад
Требуется форма, аналогичная данной: https://1dsp.ru/forma-na-raspil Возможность добавить неограниченное количество строк + отправка на имейл Отличия от примера: 1) в выборе кромки - прикрепил на скрине 2) и нужна возможность отправить файл (только картинки) вложением (либо как вариант - ...Закрыт6 лет назад
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Требуется код зависимых селектов (3 поля). Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. ...Завершен7 лет назад
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Добрый день! Требуется скрипт калькулятора для сайта. Небольшой пример, который можно взять за основу - здесь: http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=32&id=1084 Приватно опишу детально. В общих чертах: Есть 5 параметров, которые нужно вычислять: количество, площадь, объем, вес, цена. По одному любому из введенных ...Завершен9 лет назад
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Требуется небольшой баннер на flash - резиновой ширины, высотой 40пикс. Есть пример и картинки, кот. можно использовать. Нужен сегодня.Баннеры2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт базы отдыха. Есть конкретные пожелания по изменению того что есть, имеется картинка в psd, нужно сделать более выразительно и красиво, кое-что изменить. Могу дать исходник и картинки, купленные на depositphotos. Срок важен, чем быстрее, ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать страничку погоды для сайта. Пример http://ipm.dn.ua/deskbook/weather.html Экспорт нужен из http://weather.co.ua Инсталляционный пакет с инструкциями и расшифровкой тэгов http://weather.co.ua/services/xml/ Страничка с погодой нужна для работы на cms Joostina 1.3.0-3 http://code.google.com/p/joostina/downloads/list PHP5.2 Стоимость существенно повлияет на выбор исполнителяЗакрыт13 лет назад