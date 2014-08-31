customer-lance

Штерн customer-lance

 
43 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменение стиля кнопки при добавлении в корзину на js

    Добрый день. Во вложении кусок html — список товаров с кнопкой купить, которая добавляет в корзину товар нажатием на В корзину Нужна подсветка нажатой кнопки после клика (после перезагрузки страницы ее стиль и так изменится, нужно ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка формы выбора файла (js)

    $5

    Имеется скрипт заменяющий стандартный input выбора файла (при выборе файла показывает превьюшку выбранной картинки и размер файла). Работает отлично только в 1м экземпляре на странице. На сайте он вставлен в строку таблицы, в которую динамически ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переезд на PHP 7 + memcached

    Имеется простенький самописный движок на php+xslt (с десяток php файлов). Сейчас работает на php 5.3. В самом простом виде реализован memcache (есть некоторые ошибки, но вывод отключен и как-то работает) При включении PHP7 естественно всё отваливается из-за ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка формы ввода заказа распиловки ДСП на сайте

    $25

    Имеется форма, аналогичная данной: https://1dsp.ru/forma-na-raspil Есть возможность добавить неограниченное количество строк с посл. сохранением заказа в mysql (php) Что нужно доработать: 1) исключить сброс набранных данных при перезагрузке страницы, например писать в сессию при помощи JS "на лету" ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Форма выбора и отправки на email распиловки ДСП на сайте

    Требуется форма, аналогичная данной: https://1dsp.ru/forma-na-raspil Возможность добавить неограниченное количество строк + отправка на имейл Отличия от примера: 1) в выборе кромки - прикрепил на скрине 2) и нужна возможность отправить файл (только картинки) вложением (либо как вариант - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт зависимых селектов (3 поля, html+js, без ajax)

    $5

    Требуется код зависимых селектов (3 поля). Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. ...

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Калькулятор для сайта AJAX + HTML

    $15

    Добрый день! Требуется скрипт калькулятора для сайта. Небольшой пример, который можно взять за основу - здесь: http://ruseller.com/lessons.php?rub_id=32&amp;id=1084 Приватно опишу детально. В общих чертах: Есть 5 параметров, которые нужно вычислять: количество, площадь, объем, вес, цена. По одному любому из введенных ...

    PHPHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка/изменение дизайна сайта

    Сайт базы отдыха. Есть конкретные пожелания по изменению того что есть, имеется картинка в psd, нужно сделать более выразительно и красиво, кое-что изменить. Могу дать исходник и картинки, купленные на depositphotos. Срок важен, чем быстрее, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание страницы Погода с импортом из xml

    Требуется создать страничку погоды для сайта. Пример http://ipm.dn.ua/deskbook/weather.html Экспорт нужен из http://weather.co.ua Инсталляционный пакет с инструкциями и расшифровкой тэгов http://weather.co.ua/services/xml/ Страничка с погодой нужна для работы на cms Joostina 1.3.0-3 http://code.google.com/p/joostina/downloads/list PHP5.2 Стоимость существенно повлияет на выбор исполнителя

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vantiets
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Изменение стиля кнопки при добавлении в корзину на js
Хороший заказчик, рекомендую
Благодарю! Скрипт написан быстрее, чем я успел выбрать Сергея исполнителем, всё отлично работает, спасибо.
Ответный отзыв
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Доработка скрипа JS для загрузки файлов
Отличный заказчик. Всегда понятно описывает задачу, постоянно на связи и оплата сразу. Рекомендую.
Всё хорошо, спасибо.
Ответный отзыв
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Доработка формы выбора файла (js)
Сотрудничали как-то в прошлом году в подобном проекте. Отличный заказчик. Хорошее описание задачи, моментальная оплата. Буду рад посотрудничать еще как-то. Рекомендую!
Ну, вобщем-то, пока я расписывал подробно, что конкретно нужно, Дмитрий уже прислал готовый скрипт на проверку) Однозначно рекомендую, спасибо за оперативность.
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dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Переезд на PHP 7 + memcached
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Спасибо. Единственное что напрягло - работа на своем сервере вместо существующего хостинга, в связи с чем позже вылезли косяки, которые Дмитрий помог исправить.
Ответный отзыв
devellopah
Ислам 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработка формы ввода заказа распиловки ДСП на сайте
Вячеслав - порядочный и приятный в общении человек! Предоставил понятное задание, оплатил вовремя! Даже пытался оплатить несколько раньше полного окончания работы, но я не позволил :) Спасибо за заказ, писать js для меня одно удовольствие)
Могу смело рекомендовать! Сделано больше и быстрее чем ожидалось, особенно учитывая заказ в самый Новый год) Отличное знание JS, все возникавшие в процессе правки делались сразу же. Никаких проблем с пониманием задачи и связью. Спасибо)
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