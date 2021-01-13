Изменение стиля кнопки при добавлении в корзину на js

Веб-программированиеЗавершен2 заявки201 просмотр
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Добрый день. Во вложении кусок html — список товаров с кнопкой купить, которая добавляет в корзину товар нажатием на В корзину

Нужна подсветка нажатой кнопки после клика (после перезагрузки страницы ее стиль и так изменится, нужно чтобы он сохранялся до перезагрузки). Снятие выделения по повторному клику не нужно.

И хотелось бы кроме изменения стиля кнопки менять текст с "В корзину" на "Добавлено".

В списке может быть много таких товаров, у всех класс insalez_list, id у каждой кнопки нет, если нужны уникальные — могу вывести id товара с каким-то префиксом.

Попробовал подменить insalez_list на insalez_list_active - но ожидаемо работает только с первым элементом..

3 года назад
customer-lance
Штерн 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vantiets
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Благодарю! Скрипт написан быстрее, чем я успел выбрать Сергея исполнителем, всё отлично работает, спасибо.
Хороший заказчик, рекомендую