Требуются систематические доработки на ВП
Изменение стиля кнопки при добавлении в корзину на js
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Добрый день. Во вложении кусок html — список товаров с кнопкой купить, которая добавляет в корзину товар нажатием на В корзину
Нужна подсветка нажатой кнопки после клика (после перезагрузки страницы ее стиль и так изменится, нужно чтобы он сохранялся до перезагрузки). Снятие выделения по повторному клику не нужно.
И хотелось бы кроме изменения стиля кнопки менять текст с "В корзину" на "Добавлено".
В списке может быть много таких товаров, у всех класс insalez_list, id у каждой кнопки нет, если нужны уникальные — могу вывести id товара с каким-то префиксом.
Попробовал подменить insalez_list на insalez_list_active - но ожидаемо работает только с первым элементом..
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