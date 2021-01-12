Список файлов для скачивания на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка214 просмотров
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Необходимо сделать страничку, которая подтягивает названия файлов, размер, дату создания из директории и позволяет скачать. Типа ftp на странице. Хостинг Beget сайт provd.ru (выглядеть должно это очень просто, нужно для скачивания программ рабочих и прошивок, пример ftp.hikvision.ru)

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3 года назад
prostovideo
Андрей 
35 летТурция
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 отзыва