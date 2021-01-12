Нужен Reactjs разработчик для исправления багов из проекта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1033 просмотра
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Есть калькулятор с многими полями и там надо подправить  ошибки. Оставьте заявку после этого лично напишу подробнее

React
3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад