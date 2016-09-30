Скрипт зависимых селектов (3 поля, html+js, без ajax)

Требуется код зависимых селектов (3 поля).

Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. класс для второго), остальные скрываются.

Нужно то же самое для 3х полей - выбор значения в первом поле меняет значения во 2м и 3м (в 3м поле - только значения, отн. к своему пункту из второго поля). Выбор значения во втором - меняет значения в 3м.

Только html+js, ajax'ом ничего динамически подгружать не нужно. Без сторонних JQuery и пр. - как в примере.

Обе группы селектов в примере должны работать на одной странице.