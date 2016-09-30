Скрипт зависимых селектов (3 поля, html+js, без ajax)

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
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Требуется код зависимых селектов (3 поля).

Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. класс для второго), остальные скрываются.

Нужно то же самое для 3х полей - выбор значения в первом поле меняет значения во 2м и 3м (в 3м поле - только значения, отн. к своему пункту из второго поля). Выбор значения во втором - меняет значения в 3м.

Только html+js, ajax'ом ничего динамически подгружать не нужно. Без сторонних JQuery и пр. - как в примере.

Обе группы селектов в примере должны работать на одной странице.

HTMLAjax
7 лет назад
customer-lance
Штерн 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DimaGashko
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Скрипт на JS был написан раньше, чем я успел вернутся с обеда после принятия заявки )) Все качественно, с полным пониманием вопроса, буду обращаться ещё. Рекомендую.
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