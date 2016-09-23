Разработка сайта на Phalcon

Имя сайта www.replaywheel.ru

Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта

на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта.

Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и "ТЗ на мультиязык реплея". Учитывая не полную работоспособность SMC существующего сайта и отсутствие некоторых разделов (поломал недобросовестный работник), при разработке следует опираться на перечисленные выше задания.

Срок - 5 календарных дней.

Стоимость проекта 180$ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Сайт должен быть полностью рабочим на момент сдачи и располагаться на VPS/VDS заказчика.

Правки и доработки по проекту в рамках ТЗ должны быть выполнены в срок не позднее 4 дней после сдачи сайта заказчику.

Оплата должна быть произведена в 100% объеме не позднее 2 дней с момента 100% приемки проекта заказчиком.

После получения оплаты Исполнитель обязуется убрать из кода все элементы безопасности, которые в будущем могут помещать нормальной работе сайта или угрожать безопасности сайта или других данных, находящихся на сервере!