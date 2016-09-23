Разработка сайта на Phalcon

Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе Используется PHP + Smarty + MySQL Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей В дальнейшем поддержка и развитие Нужно уметь прикрутить или написать - поиск по сайту - регистрация / ...
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Имя сайта www.replaywheel.ru
Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта
на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта.
Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и "ТЗ на мультиязык реплея". Учитывая не полную работоспособность SMC существующего сайта и отсутствие некоторых разделов (поломал недобросовестный работник), при разработке следует опираться на перечисленные выше задания.
Срок - 5 календарных дней.
Стоимость проекта 180$ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Сайт должен быть полностью рабочим на момент сдачи и располагаться на VPS/VDS заказчика.
Правки и доработки по проекту в рамках ТЗ должны быть выполнены в срок не позднее 4 дней после сдачи сайта заказчику.
Оплата должна быть произведена в 100% объеме не позднее 2 дней с момента 100% приемки проекта заказчиком.
После получения оплаты Исполнитель обязуется убрать из кода все элементы безопасности, которые в будущем могут помещать нормальной работе сайта или угрожать безопасности сайта или других данных, находящихся на сервере!
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