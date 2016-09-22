Требуется написать личный кабинет для будущего сайта. В CMS я подобного функционала не встречал (может убедите в обратном), поэтому наверное придется писать с нуля. На чем писать – решать Вам. Попрошу лишь взглянуть на описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе
Используется PHP + Smarty + MySQL
Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей
В дальнейшем поддержка и развитие
Нужно уметь прикрутить или написать
- поиск по сайту
- регистрация / вход через соцсети
- liqpay / системы оплат
От вас примеры сайтов которые вы делали – 2-3 с личным кабинетом
не вопрдпрес
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо скопировать весь перечень заболеваний [url=https://denascorp.ru/?t=med]https://denascorp.ru/?t=med[/url] на сайт http://denas-russia.ru/ (на движке PrestaShop, реализован мультисайт) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню). Условия следующие: - внешних ссылок быть не должно; - все картинки в тексте ...Завершен7 лет назад
Нужен php скрипт (функция) без всяких фреймворков который будет подключаться к основному проекту через include и вызываться. суть функции: - парсер структуры сайта (неглубокий) - заходим на сайт (домен) который передаеться через параметр в функцию сканим все href ...Завершен7 лет назад
Нужен специалист для написания скрипта на javascript. Оставляйте свои контакты и как вы оцениваете свой уровень знаний. А также сколько стоит час ТЗ на проект тут [url=https://www.sendspace.com/file/45y8v5]https://www.sendspace.com/file/45y8v5[/url]Закрыт7 лет назад
Ищу программиста для создания партнерской программы !Самое главное! Если у вас нет опыта в создании партнерских сетей или нет понимания что такое CPA, даже не оставляйте заявку. П.С. со студиями не работаю по религиозным причинам :D Нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предварительное Т.З. Доска объявлений Уважаемые специалисты и разработчики сайтов, большая просьба внимательно прочитать задание, т.к. крайне неудобно повторно отправлять проект лично каждому исполнителю, который предлагает свои услуги в общих чертах. Рассматриваю ...Закрыт7 лет назад
[b]Приветствую Вас! Задача 1.[/b] Плавное появление кнопки(блока div) на определенной секунде видео, счетчик напрямую зависит от youtube api, т.е. событие происходит только на определенной секунде просмотра видео. [b]Раньше прекрасно работал этот код, но сейчас он не работает: [/b] [code] ...Завершен7 лет назад
Микроразметка рейтинга Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/ пример содержания микроразметки для яндекса и гугла Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ Вот такую микроразметку нужно применить на сайте под WordPress Компонент для рейтинга WP-PostRatings - ...Закрыт7 лет назад
У нас 2 сайта на Drupal 7. Ищем веб-разработчика на постоянное сотрудничество. Задачи самые разные. Сейчас в первую очередь необходимо разогнать 1 из сайтов, для этого его видимо придется переработать. Нам нужен человек который не просто умеет ...Закрыт7 лет назад
Есть собственный сайт, есть необходимость на одной из страниц сайта выводить определенные матчи на текущий день. Для примера: 1 раз в день в 12:00 по мск запускается парсер и отсеивает матчи(только футбольные) на сайте букмекерской конторы по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад