PHP / CMS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе 

Используется PHP + Smarty + MySQL 

Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей 

В дальнейшем поддержка и развитие 

Нужно уметь прикрутить или написать  

- поиск по сайту 

- регистрация / вход через соцсети 

- liqpay / системы оплат 

От вас примеры сайтов которые вы делали – 2-3 с личным кабинетом 

не вопрдпрес 

PHP
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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