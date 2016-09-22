Вставить микроразметку на сайт WordPress

Сайт http://www.yugpatent.ru/ CMS joomla 1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем) 2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому) 3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews
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Микроразметка рейтинга
Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/
пример содержания микроразметки для яндекса и гугла
Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
Вот такую микроразметку нужно применить на сайте под WordPress
Компонент для рейтинга WP-PostRatings - установлен, но формирует не такую как нам нужно микроразметку
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