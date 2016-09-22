Оптимизация сайта(скорость, кросбраузерность) и доработка

Сайт http://www.yugpatent.ru/

CMS joomla

1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем)

2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому)

3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews