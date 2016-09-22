Оптимизация сайта(скорость, кросбраузерность) и доработка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки234 просмотра
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Сайт  http://www.yugpatent.ru/

CMS joomla

1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем)

2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому)

3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews

7 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lateful
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
5 дней
Главная задача была - улучшить показатели теста скорости загрузки сайта гугл. Исполнитель обещанных показателей достигнуть не смог, но подробно обьяснил почему и я с ним согласился. Почему же это отрицательный отзыв? По следующему ряду причин: 1) Работа была выполнена на 1/4(т.е. был выполнен только один пункт из 4) 2) Исполнитель обещал сдать работу в четверг, чего не было сделано. И только в воскресенье утром он сказал, что выполнить остальные пункты не сможет. В итоге неделя времени потеряна зря и теперь нужно искать другого исполнителя
Задачи были поставлены не ясно. Из 4 пунктов, был понятен только один. И то его было невозможно реализовать по ряду причин. Остальные пункты, на просьбы объяснить заказчика, что именно вам здесь нужно реализовать, я ждал отмашек. Завтра узнаю, завтра спрошу. В итоге после того как всё подробно узнали и рассказали мне, я оценил ситуацию и сказал, что выполнить не смогу, но вина в том, что заказчик тянул с подробным тз, осталась на мне.