Разработка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день.    

Требуется программирование сайта-каталога для компании, занимающейся продажей картин. CMS – MODx, либо по вашему предложению, максимально удобная для такого проекта. Часть страниц сверстана для другого сайта, потребуется изменить для них цветовое решение и сверстать 4 дополнительных страницы 

ТЗ, карта сайта, дизайн страниц yadi.sk/d/9vU8XQ2Bq3YL7 

Прошу указать срок разработки. 

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.    

Работаю без предоплат, оплата напрямую исполнителю

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад