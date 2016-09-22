Разработка сайта на Битрикс

Добрый день.

Требуется программирование сайта-каталога для компании, занимающейся продажей картин. CMS – MODx, либо по вашему предложению, максимально удобная для такого проекта. Часть страниц сверстана для другого сайта, потребуется изменить для них цветовое решение и сверстать 4 дополнительных страницы

ТЗ, карта сайта, дизайн страниц yadi.sk/d/9vU8XQ2Bq3YL7

Прошу указать срок разработки.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.

Работаю без предоплат, оплата напрямую исполнителю