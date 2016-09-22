Доработка сайта на DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Доброго дня! нужно доработать верстку и функционал сайта на dle. 

ТЗ во вложении. По тз могу подробней объяснить каждый пункт. Рабата по данному проекту будет еще. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. 

7 лет назад
mail189
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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