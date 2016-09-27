Перенос сайтов на Joomla

Есть готовая верстка. В проекте используется препроцессор [b]stylus[/b] и сборщик [b]gulp[/b]. http://test.palmarius.org [b]Резюме: [/b]есть ряд мелких задач, не доделанных исполнителем по причине "психологического несогласия с дизайном", или иной причине, которая озвучена не была В связи с этим, для ...