Нужно делать сайт как [url=http://gdz.name/]gdz.name[/url] . Уже имеется база, осталось написать скрипт. Страницы которые нужно сделать: 1 Страница. Отображения учебников выбранного предмета 2 Страница. Страница с выбором задания 3 Страница. Отображение изображения выбранного задания Есть база - структура: books - сам учебник sections - ...
Несколько мелких правок по front-end (stylus,gulp)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка.
В проекте используется препроцессор stylus и сборщик gulp.
Резюме: есть ряд мелких задач, не доделанных исполнителем по причине "психологического несогласия с дизайном", или иной причине, которая озвучена не была
В связи с этим, для запуска проекта необходимо внести ряд дополнений:
1. изменение без перезагрузки страницы города отправления в шапке и в программах
2. уточнение стоимости программы: нажимаем кнопку уточнить, выбираем параметры - "ок". По нажатию "ок", параметры должны закрываться, вместо кнопки "уточнить" визуализация
3. Реализовать скролинг на главной странице и второстепенной стрелочками (реализацию можно посмотреть на http://template.palmarius.org)
4. нажимаем "подробнее", попадаем в описание программы. Находим кнопку "уточнить стоимость и забронировать". По нажатию кнопки открывать модальное окно "узнайте цену прямо сейчас" (находится на главной странице)
5. еще пара мелочей, которые надо показать
Детали обсуждаются по скайпу. На все вопросы в процессе внедрения сможет ответить бэкэнд-разработчик.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт, на котором по какой-то причине не отрабатывается (мб не запускается) js на некоторых версиях iOS (айфон, айпад). Возможно, на андроиде тоже могут быть глюки. Нужно найти причину и профиксить. Дам сайт, обсудим бюджет при личной ...Закрыт7 лет назад
- $50
Нужно сайт grs-ufa.ru сделать адаптивным. Пример: www.dorognik.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо написать два отдельных модуля для сайта, в работе потребуется использование php, mysql, js, websocket (W3C) Нужна скорость выполнения, чем быстрее тем больше оплатаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
После обновления api на Яндекс, при отображении карты в поле HTML на 1С, начали возникать ошибки, при этом сама логика нормально отрабатывает, постоянно приходится нажимать ОК. При этом если просто открыть HTML из файла HTML в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется программист для работы в паре с дизайнером при переработке сайта http://b-plitka.ru/. Ниже ссылка на тз( красным выглядит то, что необходимо сделать программисту). На выходе должен быть качественный ресурс. Если неуверенны в себе - не кидайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Уже сверстана сложная форма с переключателями и возможностью добавлять поля. Все поля можно получить через jQuery. Также есть скрипт на сервере (php) Задача: 1. Получить все поля формы и записать в переменные 2. Спрограммировать отправку AJAX запроса на сервер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать проектОписание:Хотим получить новый сайт в котором будет предусмотрена возможность массовой загрузки товаров из обновляемого файла. Вот что у нас есть. Ежедневно обновляемый сайт от нескольких наших поставщиков товаров, который размещён на портале тиy . ру Есть возможность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Не работает данный плагин. Не фиксируется сайдбар в браузерах опера, хром и фаерфокс. В сафари на Mac os все работает отлично. https://wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/Закрыт7 лет назад
нужно установить новую cms imagecms 4.11 а со старой перенести все данные 4.8.1 работа с базой mysql перемещены должны быть следующие данные: категории (описания) товары (цены, описания, [u]свойства (обязательно)[/u], артикулы, ) статические страницы (текст, фото) Бренды (текст) Главная страница (текст) Пользователи и ...Закрыт7 лет назад