Несколько мелких правок по front-end (stylus,gulp)

Есть готовая верстка.

В проекте используется препроцессор stylus и сборщик gulp.

http://test.palmarius.org

Резюме: есть ряд мелких задач, не доделанных исполнителем по причине "психологического несогласия с дизайном", или иной причине, которая озвучена не была

В связи с этим, для запуска проекта необходимо внести ряд дополнений:

1. изменение без перезагрузки страницы города отправления в шапке и в программах

2. уточнение стоимости программы: нажимаем кнопку уточнить, выбираем параметры - "ок". По нажатию "ок", параметры должны закрываться, вместо кнопки "уточнить" визуализация

3. Реализовать скролинг на главной странице и второстепенной стрелочками (реализацию можно посмотреть на http://template.palmarius.org)

4. нажимаем "подробнее", попадаем в описание программы. Находим кнопку "уточнить стоимость и забронировать". По нажатию кнопки открывать модальное окно "узнайте цену прямо сейчас" (находится на главной странице)

5. еще пара мелочей, которые надо показать

Детали обсуждаются по скайпу. На все вопросы в процессе внедрения сможет ответить бэкэнд-разработчик.