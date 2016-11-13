RazumO

Алексей Разумовский RazumO

 
29 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная ВЕБ-разработка за разумные деньги

Я Фронт-Энд разработчик, с опытом разработки более 1 года.

Разберусь с кодом любой сложности. А также готов предоставить решения с нуля.

Умения:

  • HTML5, CSS3, Bootstrap, SCSS, Stylus, HAML.
  • Написание JavaScript скриптов разной сложности.
  • Подключение jQuery плагинов, других библиотек или компонент.
  • Формы обратной связи (на почту) на php.
  • Динамическое построение графиков на основе chart.js.
  • Google Maps
  • Адаптивная и резиновая верстка.
  • Perfect Pixel (Что позволяет верстать в максимальном соответсвии с дизайном).
  • Соблюдение стандартов World Wide Web Consortium (W3C).
  • Кроссбраузерность (Internet Explorer начиная с 10 версии).
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Помощь с доменом и хостингом.
Сертификаты: Coursera: Web Application Architectures

Примеры работ:

http://currenwatch.esy.es/

А также проекты сделанные на энтузиазме:

http://razumo.github.io/TextEditor/

https://github.com/RazumO/MultipleParentsTree

https://razumo.github.io/menu/src/

Система оплаты:

  • Карта ПриватБанка
  • QIWI
Контакты: 

Skype: live:79f87d2d0876f317

E-mail: [email protected]

Пишите, будем рады сотруднечиству.

PHPJavascriptHTMLBootstrapjQuerySCSSФорма обратной связи
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Отзывы заказчиков
igortsk
Игорь 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Несколько мелких правок по front-end (stylus,gulp)
Исполнитель относится к редкой категории думающих людей. Способен самостоятельно принимать решения и нетривиально подходить к задаче - в этом вижу особую ценность Алексея, как специалиста. Изначально смутил возраст, ибо я уже имел отрицательный опыт работы со студентами/недавними выпускниками. Однако, этот стереотип развеян. По качеству кода претензий нет никаких - код проверялся и довольно тщательно, поэтому заявляю не голословно. Общее впечатление очень положительное и судя по моей репрезентативной выборке фрилансеров, людей с такими качествами мало. Советую однозначно.
Приятно иметь дело с Игорем. Интересный проект. Здача ставится четко и понятно. Оплата в срок + премия по собственной инициативе заказчика, что стало приятным сюрпризом. Спасибо за сотрудничество!
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