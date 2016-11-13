Исполнитель относится к редкой категории думающих людей. Способен самостоятельно принимать решения и нетривиально подходить к задаче - в этом вижу особую ценность Алексея, как специалиста. Изначально смутил возраст, ибо я уже имел отрицательный опыт работы со студентами/недавними выпускниками. Однако, этот стереотип развеян. По качеству кода претензий нет никаких - код проверялся и довольно тщательно, поэтому заявляю не голословно. Общее впечатление очень положительное и судя по моей репрезентативной выборке фрилансеров, людей с такими качествами мало. Советую однозначно.