Качественная ВЕБ-разработка за разумные деньги
Я Фронт-Энд разработчик, с опытом разработки более 1 года.
Разберусь с кодом любой сложности. А также готов предоставить решения с нуля.
Умения:
- HTML5, CSS3, Bootstrap, SCSS, Stylus, HAML.
- Написание JavaScript скриптов разной сложности.
- Подключение jQuery плагинов, других библиотек или компонент.
- Формы обратной связи (на почту) на php.
- Динамическое построение графиков на основе chart.js.
- Google Maps
- Адаптивная и резиновая верстка.
- Perfect Pixel (Что позволяет верстать в максимальном соответсвии с дизайном).
- Соблюдение стандартов World Wide Web Consortium (W3C).
- Кроссбраузерность (Internet Explorer начиная с 10 версии).
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Помощь с доменом и хостингом.
Примеры работ:
А также проекты сделанные на энтузиазме:
http://razumo.github.io/TextEditor/
https://github.com/RazumO/MultipleParentsTree
https://razumo.github.io/menu/src/
Система оплаты:
- Карта ПриватБанка
- QIWI
Skype: live:79f87d2d0876f317
E-mail: [email protected]
Пишите, будем рады сотруднечиству.
Портфолио
- Сайт для продажи часов202 просмотра
- Сайт для продажи моноподов148 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Исполнитель относится к редкой категории думающих людей. Способен самостоятельно принимать решения и нетривиально подходить к задаче - в этом вижу особую ценность Алексея, как специалиста. Изначально смутил возраст, ибо я уже имел отрицательный опыт работы со студентами/недавними выпускниками. Однако, этот стереотип развеян. По качеству кода претензий нет никаких - код проверялся и довольно тщательно, поэтому заявляю не голословно. Общее впечатление очень положительное и судя по моей репрезентативной выборке фрилансеров, людей с такими качествами мало. Советую однозначно.
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с Игорем. Интересный проект. Здача ставится четко и понятно. Оплата в срок + премия по собственной инициативе заказчика, что стало приятным сюрпризом. Спасибо за сотрудничество!