Перенести данные imagecms

Фильтр (расширенный поиск) должен отображаться в разделах "Свадебные платья" и "Вечерние платья". Выглядеть страницы должны следующим образом, слева фильтр (расширенный поиск), справа фото категорий по 3 штуки в ряду. При клике на фото категории, должны вывестись ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно установить новую cms imagecms 4.11 а со старой перенести все данные 4.8.1 работа с базой mysql
перемещены должны быть следующие данные:
категории (описания)
товары (цены, описания, свойства (обязательно), артикулы, )
статические страницы (текст, фото)
Бренды (текст)
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Прошу писать только ответственных людей тех кто действительно разбирается в этом!!!
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