Перенести данные imagecms

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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нужно установить новую cms imagecms 4.11  а со старой перенести все данные 4.8.1 работа с базой mysql

перемещены должны быть следующие  данные:

категории (описания) 

товары (цены, описания, свойства (обязательно), артикулы, ) 

статические страницы (текст, фото) 

Бренды (текст) 

Главная страница (текст) 

Пользователи и их заказы 

Заказы (товары, данные, пользователей) 

Комментарии (описания, пользователи, дата, время + по возможности Оценка) 

Отзывы к сайту  , (описания, пользователи, дата, время + по возможности Оценка) 

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Прошу писать только ответственных людей тех кто действительно разбирается в этом!!! 

7 лет назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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