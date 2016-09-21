Перенести данные imagecms

нужно установить новую cms imagecms 4.11 а со старой перенести все данные 4.8.1 работа с базой mysql

перемещены должны быть следующие данные:

категории (описания)

товары (цены, описания, свойства (обязательно) , артикулы, )

статические страницы (текст, фото)

Бренды (текст)

Главная страница (текст)

Пользователи и их заказы

Заказы (товары, данные, пользователей)

Комментарии (описания, пользователи, дата, время + по возможности Оценка)

Отзывы к сайту , (описания, пользователи, дата, время + по возможности Оценка)

Статьи

Прошу писать только ответственных людей тех кто действительно разбирается в этом!!!