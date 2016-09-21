Автоматической списание денежных средств

Нужно реалиазовать в форме для приема платежей настройку, которая позволит человеку имеющему яндекс кошелек с его согласия списывать по расписанию денежные средства со счета.

т.е. форма оплаты в которой на против поле "сумма" имеется переключатель "периодичность" (ежедневно,еженедельно, ежемесячно) и чекбокс с согласием на подписку регулярной оплаты, соответственно если пользователь имеет желание сделать подписку, то максимум что ему надо сделать это только залогиниться в случае если аккаунт есть, если нет про предложить аккаунт завести и пополнить счет с карты.