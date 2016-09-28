Внести правки в портал на YII

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Сайт: sphere.office.foxunion.ru/

Оплата за каждый пункт по факту проверки. 

7 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
davittomasso
Давид 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
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Шедрый работадатель.
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