Внести правки в портал на YII

Я себе представляю сайт в виде лендингов на каждую услугу. Список услуг прикрепил. Под лендингами я имею в виду http://www.гарант-семья.рф/ http://www.fin-zaschitnik.ru/ Прошу привести примеры реально реализованных проектов сайтов для юрфирм по схожему тех заданию. Либо другая тематика. Но сайт ...