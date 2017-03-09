davittomasso

Давид davittomasso

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

guest_14901930524719
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$215
10 баллов
8 лет назад
PHP JS Framework Требуется запрограммировать бизнес-логику
JavaScriptPHP
Все хорошо выполнено
Хороший заказчик, помогает с проверкой, трудности преодолели вместе, рекомендую!!!
Ответный отзыв
iliakuskov
Илья 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Отдельные работы по чат-боту Фейсбук.
AJAXDjangoGit
Давид осмысленно подошёл к заданию. Сделал больше поставленных задач (это требовала ситуация). Очень корректен в общении. Рекомендую.
Все отлично. Четкая задача. Интересный проект. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
emerald009
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Yii2 Разместить готовый фильтр на странице
Yii
Очень компетентный специалист. Помог решить все мои проблемы в рамках проекта.
Рекомендую Константина как ответственного заказчика, который постоянно на связи и готов предоставлять полную информацию по проекту. Был рад сотрудничеству, спасибо.
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Серверная часть
Отличный исполнитель, оперативно реагирует, сделал что надо, рекомендую!
Отличные люди!!!
Ответный отзыв
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Спарсить каталоги двух файлов в csv
Отличный исполнитель, делает быстро, ошибки оперативно исправляет. Рекомендую. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Хороший заказчик, оплатил мгновенно, Рекомендую!!!!!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга