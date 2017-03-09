Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$215
10 баллов
8 лет назад
JavaScriptPHP
Все хорошо выполнено
Ответный отзыв
Хороший заказчик, помогает с проверкой, трудности преодолели вместе, рекомендую!!!
$150
10 баллов
8 лет назад
AJAXDjangoGit
Давид осмысленно подошёл к заданию. Сделал больше поставленных задач (это требовала ситуация). Очень корректен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Четкая задача. Интересный проект. Оплата в срок. Рекомендую.
$25
10 баллов
8 лет назад
Yii
Очень компетентный специалист. Помог решить все мои проблемы в рамках проекта.
Ответный отзыв
Рекомендую Константина как ответственного заказчика, который постоянно на связи и готов предоставлять полную информацию по проекту. Был рад сотрудничеству, спасибо.
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, оперативно реагирует, сделал что надо, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличные люди!!!
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, делает быстро, ошибки оперативно исправляет. Рекомендую. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплатил мгновенно, Рекомендую!!!!!
Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга