Angular material2/flex Designer

Приветствую. Нужно перенести вёрстку сайта http://realchinatea.ru на движок вордпресс. Сам дизайн рисовать не нужно, нужно только подогнать вёрстку, как то указать где какие файлы с картинками подставлять и какие стили CSS править. Идеальная копия не к чему, нужно просто ...