Angular material2/flex Designer

Необходимо внести изменения в данные, переписать отзывы, изменить адрес http://woodpecker.kiev.ua/
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Добрый день нужен верстальщик с опытом работы с angular material2/flex.
Для начало нужно сверстать одну страницу, пример прикеплен.
Будем работать через гит. Укажите стоимость работы за час.
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