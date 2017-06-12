Доработать одностраничный сайт на базе wordpress

HTML-версткаЗавершен15 заявок195 просмотров
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http://woodpecker.kiev.ua/ 

WordPress
7 лет назад
woodpecker2
47 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
azard
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$1
2 дня
Очень понравилось работать с Александром. Это ответственный сотрудник, который до начала работ выясняет все детали и нюансы, дал полезные советы. Помог составить корректное техзадание. Плюс высокая скорость работы. Это важно. Спасибо за работу! Планирую и дальше работать с Александром над новыми проектами. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Владиславом, четкое ТЗ, оперативная оплата, рекомендую.
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