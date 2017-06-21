Сверстать главную страницу

HTML-версткаЗавершен40 заявок349 просмотров
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Необходимо сверстать главную страницу.

Хочу посмотреть, как Вы работаете прежде чем давать всю остальную часть работы. 

7 лет назад
DoctorNow
Андрей 
50 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
v_sergheiev
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
3 дня
Валерий выполнил всю работу. Не только за себя, но частично и за дизайнера. Все время был на связи. Даже чаще, чем я.
Всё гладко, чётко, комфортно, спокойно! Нет задач на "вчера" или "до утра должно быть готово"))
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