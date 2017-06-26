Адаптивная верстка лендинга

Приветствую друзья! Ищу верстальщика, для верстки блога на движке wordpress. Есть конкретное задание со всеми условиями, ссылка на него ниже [b]http://my-files.ru/lcwk92[/b] За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников. Жду ваших предложений с ценой.