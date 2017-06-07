Вытащить с другого сайта блок

HTML-версткаЗакрыт4 заявки209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки.

http://nv9.tweed.ru/#select_rooms

http://nv9.ru/chooser

Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей.

Информацию менять не нужно.

Вопрос цены и времени.

Если вам знаком конструктор сайтов tilda.cc и получится вставить этот блок отдельным блоком, будет вообще хорошо.

Если нет возможности вытащить с этих сайтов, то вопрос сколько вам нужно времени и денег, чтобы сделать что-то подобное?

7 лет назад
I-Marpol
Игорь 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужна верстка

    Есть ТЗ [url=https://goo.gl/XP0iHA]goo.gl/XP0iHA[/url] и макеты по ссылке в нем: [url=https://goo.gl/QkQynI]goo.gl/QkQynI[/url]   нужно сверстать.   [url=https://yadi.sk/d/KROoZvaG3HSGZz]https://yadi.sk/d/o1Fu7L5J3JuRXV[/url] тут фото в нормальном разрешении, если потребуются.  верстка нужна адаптивная.  Прошу ваши цену и сроки.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка страницы

    Добрый день! Нужно презентацию пдф https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVFVtYnQ5bGwtOXc/view?usp=sharing  сверстать на сайте, со всем содержимым. И адаптировать под мобильные устройства.  Сайт на WP Пишите, пожалуйста,  цены и сроки. Спасибо!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен опытный верстальщик.

    Необходимо сверстать адаптивный сайт по макетам. HTML+CSS+JS. Сайт объемный, внимательно изучите макеты. Макеты по ссылке https://cloud.mail.ru/public/914k/LsGWRXzrU Заявку начинаем со слов "макеты изучены". Оплата поэтапная за результат!

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать

    Берем сайт [url=http://fundacjakghm.pl/]https://goo.gl/Q29g9I[/url] 1. Меняем логотип, пришлем отдельно. 2. Оставляем только страницы Strona główna, O fundacji меняем на О нас (без выпадающего списка), Kontakt 3. На главной все оставляем как есть, кроме лого 4. На странице "О Нас" оставляем только ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать 1 страницу на основе имеющейся верстки

    Основной сайт http://mimimi-konvert.ru/ Страница для верстки - джепег во вложении. Верстка нужна качественная + нужен адаптив, внешний вид по вашему усмотрению Исполнителю -- хорошие исходники в psd с комментариями дизайнера. Дизайнер на связи, если нужно. Страница нужна в пятницу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка маленькой страницы

    $9

    Здравствуйте. Надо сверстать очень маленькую страницу адаптивно. Шапка, карта, подвал - уже все готово. Только контентную область. Часа за 2-3. 500 рублей. Работа очень легкая

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшая верстка блока на сайте

    Требуется доверстать адаптивный баннер на сайте c bootstrap3. И небольшой контент доверстать. Нужен человек знающий или имеющий представление о  SASS, Gulp или webpack.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Datalife- верстка и интеграция некоторых блоков

    Здравствуйте! Проект на даталайф  1) На тестовом сайте test_altyn_kazyna_kz не отображается кириллица. Я и хостинговая компания не смогли понять в чем проблема. Надо выяснить и устранить проблему  2) ВНести изменения на шапку сайта и в слайдер. Макет ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта-визитки

    Необходимо сделать верстку для одностраничного сайта - Адаптивная под все типы устройств (bootstrap). Макетов нет.  - Карусель с формами, управление по кнопкам навигации. 3 слайда - 3 формы - Валидация форм - Вызов попапа с фреймом. Адрес фрейма зависит ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бэкенд на 1С-Битрикс

    Необходимо сделать готовый по дизайну сайт на Битриксе.   [url=http://aqua.dev.tdsgn.ru/frontend/index.html]http://aqua.dev.tdsgn.ru/frontend/index.html[/url] login/pwd – mailtdsgn.ru   Кратко ТЗ:   1) Разделы Контакты, О компании, Информация – статичные страницы.   2) Раздел Квартиры.   - рабочие фильтры   - кнопка Подробнее направляет в карточку квартиры с подробной информацией   - со страницы с ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад