Вытащить с другого сайта блок

Есть ТЗ [url=https://goo.gl/XP0iHA]goo.gl/XP0iHA[/url] и макеты по ссылке в нем: [url=https://goo.gl/QkQynI]goo.gl/QkQynI[/url] нужно сверстать. [url=https://yadi.sk/d/KROoZvaG3HSGZz]https://yadi.sk/d/o1Fu7L5J3JuRXV[/url] тут фото в нормальном разрешении, если потребуются. верстка нужна адаптивная. Прошу ваши цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки.
http://nv9.tweed.ru/#select_rooms
Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей.
Информацию менять не нужно.
Вопрос цены и времени.
Если вам знаком конструктор сайтов tilda.cc и получится вставить этот блок отдельным блоком, будет вообще хорошо.
Если нет возможности вытащить с этих сайтов, то вопрос сколько вам нужно времени и денег, чтобы сделать что-то подобное?
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