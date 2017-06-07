Вытащить с другого сайта блок

Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки.

http://nv9.tweed.ru/#select_rooms

http://nv9.ru/chooser

Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей.

Информацию менять не нужно.

Вопрос цены и времени.

Если вам знаком конструктор сайтов tilda.cc и получится вставить этот блок отдельным блоком, будет вообще хорошо.

Если нет возможности вытащить с этих сайтов, то вопрос сколько вам нужно времени и денег, чтобы сделать что-то подобное?