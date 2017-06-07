Datalife- верстка и интеграция некоторых блоков

Здравствуйте! Проект на даталайф

1) На тестовом сайте test_altyn_kazyna_kz не отображается кириллица. Я и хостинговая компания не смогли понять в чем проблема. Надо выяснить и устранить проблему

2) ВНести изменения на шапку сайта и в слайдер. Макет во вложении. (имеется psd)