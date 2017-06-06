Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт11 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!Требуется доработка существующего сайта. Сайт сделан на Joomla. Срок выполнения: 2-3 дня.Успешный опыт работы с Joomla ОБЯЗАТЕЛЕН!Подходящим откликнувшимся кандидатам будет выслана подробная информация и ТЗ.

Верстка сайта
7 лет назад
Interproger
Антон 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Внести правки css

    В проекте нужно  внести несколько (3) правок css  Желательно сегодня. Формат работы: - выходим в скайп, смотрим страницы - говорите какие стили где поправить - вношу, проверяем

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать 10-12 страниц

    Здравствуйте. Нужно сверстать 10-12 страниц сайта.  Верстка должна быть адаптивная - есть 3 вариации дизайна: для ПК для планшета для мобилы. Интересуют цены и сроки. После верстки буду заказывать натяжку на друпал, поэтому, если вы сможете после верстки еще и натянуть, ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $26

    Необходимо сверстать лендинг Сроки – до 09.00 15 июня 2017 года  Стоимость - 1500 RUR Сайт на WordPress. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная верстка. Установка кода Google Tag Manager согласно ТЗ. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Зеленая зона в тестах Google Корректный сниппет Настройка ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки в готовой верстке

    Сделать простые правки в готовой верстке. Со списком правок можно ознакомиться тут:  https://docs.google.com/presentation/d/1TrnFoEjDY16wi2DTrxw_8CwhCbQHZ4msnxF7IjYMmaY/edit?usp=sharing Подключиться к верстке надо будет по SFTP (SSH)  Указывайте в заявке СРОК и СТОИМОСТЬ

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать продающий лендинг

    Сверстать продающий лендинг, адаптивный, желательно на вордпресе, есть готовый лендинг (как базовый для понимания примерной структуры) но он нам не нравится! http://pan-sev.ru/razmestim2.html

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сверстать лендинг

    Задание нужно выполнить до 10.06.2017 Стоимость - 2000 руб. Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах. Кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проект прикрепляйте пож-та Ваши работы в данной тематике. Все детали обсудим с кандитами.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PSD в одну страницу WP

    Добрый день! Необходимо сверстать страницу PSD в страницу WP Ссылка страницы http://rembudteremki.com.ua/light_4/shop/ макет во вложении (PSD - вышлю почтой)

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка на Битрикс 2 дня

    $50

    Старт сегодня. Срок 2 дня Адаптивная верстка и натяжка на Битрикс старт. Дизайн главной страницы отправляю.  Внутренние простые страницы. Скину исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Игровая площадка

    Нужна верстка макета  Нужен функционал:  Регистрация пользователей  Вход пользователей  Профиль пользователя  Редактирование профиля  Модуль новостей  Модуль матчей (Это можно сделать из модуля новости, обьясню подробнее как)  Модуль турниров (Это можно сделать из модуля новости, обьясню ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад