Верстка и натяжка на Битрикс 2 дня

Сайт footter.com (python/django) По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо. Требования: желательно под linux(ubuntu) работать, python/django, html/css/js Гибкость в выполнении задач и выполнении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старт сегодня.
Срок 2 дня
Адаптивная верстка и натяжка на Битрикс старт.
Дизайн главной страницы отправляю.
Внутренние простые страницы. Скину исполнителю.
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