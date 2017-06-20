Верстка и натяжка на Битрикс 2 дня

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки135 просмотров
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Старт сегодня.

Срок 2 дня

Адаптивная верстка и натяжка на Битрикс старт.

Дизайн главной страницы отправляю. 

Внутренние простые страницы. Скину исполнителю.

7 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
unionsoft77
Эдуард 
43 годаМолдова
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$45
2 дня
Хороший исполнитель. Делает работы быстро и качественно. Буду обращаться еще!
Все было отлично, быстрая оплата, рекомендую!
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