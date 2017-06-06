Стилизовать форму под сайт

Сайт footter.com (python/django) По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо. Требования: желательно под linux(ubuntu) работать, python/django, html/css/js Гибкость в выполнении задач и выполнении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется стилизовать вот эту https://yadi.sk/i/sJU_HhVW3JsDFA форму под сайт.
Сделать рамку, вместо вкладок - кнопки.
Сами кнопки нужно сделать под стиль остальных кнопок на сайте poisk.house.
Для работы можно использовать стили прямо в том виде, как выводится в браузер.
Формат сдачи - div + стили, перегружающие текущие.
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