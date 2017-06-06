Стилизовать форму под сайт

HTML-версткаЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Требуется стилизовать вот эту https://yadi.sk/i/sJU_HhVW3JsDFA форму под сайт.

Сделать рамку, вместо вкладок - кнопки.

Сами кнопки нужно сделать под стиль остальных кнопок на сайте poisk.house.

Для работы можно использовать стили прямо в том виде, как выводится в браузер. 

Формат сдачи - div + стили, перегружающие текущие.

7 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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