Нужно сверстать макет в html-страницу

HTML-версткаЗавершен10 заявок198 просмотров
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Прикрепил макет, она на двух языках. Нужно сверстать его, чтобы его можно было загрузить на сайт и получился сайт из двух страниц.

Очень важны сроки, вечером в среду, то есть завтра, он должен висеть на хостинге. 

HTML
7 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$45
2 дня
Вот хорошо, когда человек и сроки соблюдает и цену. Все сделано отлично, рекомендую!
Спасибо Алексею за работу. Четко поставленные задачи и своевременная оплата, что ещё нужно? Рекомендую!
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