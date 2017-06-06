Внести правки css

HTML-версткаЗавершен9 заявок201 просмотр
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В проекте нужно  внести несколько (3) правок css 

Желательно сегодня.

Формат работы:

- выходим в скайп, смотрим страницы

- говорите какие стили где поправить

- вношу, проверяем

CSS
7 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Михаил быстро понял задачу и так же быстро выполнил ее с первого раза. Рекомендую!
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, постоянная обратная связь и моментальная оплата.
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