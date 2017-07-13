Сделать продающий лендинг

HTML-версткаЗавершен14 заявок224 просмотра
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Сверстать продающий лендинг, адаптивный, желательно на вордпресе, есть готовый лендинг (как базовый для понимания примерной структуры) но он нам не нравится!

http://pan-sev.ru/razmestim2.html

7 лет назад
gorwnya
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$200
15 дней
Выражаем благодарность Марине, очень высокий уровень профессионализма, правильное понимание задачи, все в срок, было очень приятно работать, Марина Специалист с большой буквы)).
Отлично поработали, мои рекомендации. Спасибо за предоставленную возможность участия в разработке.
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