Сделать продающий лендинг

Задание нужно выполнить до 10.06.2017 Стоимость - 2000 руб. Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах. Кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проект прикрепляйте пож-та Ваши работы в данной тематике. Все детали обсудим с кандитами.
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Сверстать продающий лендинг, адаптивный, желательно на вордпресе, есть готовый лендинг (как базовый для понимания примерной структуры) но он нам не нравится!
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