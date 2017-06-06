Сверстать 10-12 страниц

Задание нужно выполнить до 10.06.2017 Стоимость - 2000 руб. Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах. Кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проект прикрепляйте пож-та Ваши работы в данной тематике. Все детали обсудим с кандитами.