Необходимо сверстать лендинг Сроки – до 09.00 15 июня 2017 года Стоимость - 1500 RUR Сайт на WordPress. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная верстка. Установка кода Google Tag Manager согласно ТЗ. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Зеленая зона в тестах Google Корректный сниппет Настройка ...
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Здравствуйте. Нужно сверстать 10-12 страниц сайта.
Верстка должна быть адаптивная - есть 3 вариации дизайна:
для ПК
для планшета
для мобилы.
Интересуют цены и сроки.
После верстки буду заказывать натяжку на друпал, поэтому, если вы сможете после верстки еще и натянуть, вы будете в приоритете.
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